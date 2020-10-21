Коррупция в ГАСИ: силовики разоблачили схему масштабной незаконной выдачи разрешительных документов

В "схеме" задействованы бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти

В "схеме" задействованы бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения относительно выдачи документации.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъятая документация будет добавлена к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, парламент создал ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСИ.