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21 октября 2020, 19:35 4

Коррупция в ГАСИ: силовики разоблачили схему масштабной незаконной выдачи разрешительных документов

21 октября 2020, 19:35 4
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В "схеме" задействованы бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти
В "схеме" задействованы бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдачи строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения относительно выдачи документации.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъятая документация будет добавлена к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, парламент создал ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСИ.

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