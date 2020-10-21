Податкова "накрила" виробництво фальшивих антисептиків, які закуповувала КМДА
Податкова міліція Головного Управління ДФС у м. Києві викрила службових осіб одного зі столичних підприємств, які постачали неякісні засоби дезінфекції.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДФС у м. Києві.
Встановлено, що в розпал епідемії COVID-19 фірма-порушник перемогла в конкурсних торгах, що проводились Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації на загальну суму понад 19 млн грн.
Починаючи з травня 2020 року фірма здійснювала реалізацію неякісних, виготовлених із сировини невідомого походження, засобів дезінфекції для обробки рук та поверхонь (антисептиків), до того ж за значно завищеними цінами.
У ході обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, що свідчить про факти розкрадання бюджетних коштів. Крім того, у виробничому приміщенні, розташованому в одному з населених пунктів поблизу Києва, зупинено нелегальне виробництво фальсифікованих засобів дезінфекції, та вилучено майже 1,2 тисячі л "готової продукції".
Крім того, вилучено 1,2 т технічного спирту невідомої якості та походження, з якого виготовлялись так звані "антисептики". Було вилучено також обладнання, за допомогою якого "товар" фасували у роздрібну тару.
Наразі досудове розслідування триває, зразки вилученого буде направлено на експертизу з метою визначення ступеню шкоди, яка може бути завдана здоров’ю людей внаслідок їх використання.
СТОЛИЧНА ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ПРИПИНИЛА ВИРОБНИЦТВО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ЯКІ ЗАКУПОВУВАЛИСЬ ЗА БЮДЖЕТНІ...Опубліковано ДФС у м. Києві Середа, 21 жовтня 2020 р.
Читайте також: Корупція у ДАБІ: силовики викрили схему масштабної незаконної видачі дозвільних документів .