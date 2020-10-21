Податкова "накрила" виробництво фальшивих антисептиків, які закуповувала КМДА

Вартість закуплених фальшивих деззасобів – понад 19 млн грн

Вартість закуплених фальшивих деззасобів – понад 19 млн грн

Фото: Facebook

Податкова міліція Головного Управління ДФС у м. Києві викрила службових осіб одного зі столичних підприємств, які постачали неякісні засоби дезінфекції.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДФС у м. Києві.

Встановлено, що в розпал епідемії COVID-19 фірма-порушник перемогла в конкурсних торгах, що проводились Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації на загальну суму понад 19 млн грн.

Починаючи з травня 2020 року фірма здійснювала реалізацію неякісних, виготовлених із сировини невідомого походження, засобів дезінфекції для обробки рук та поверхонь (антисептиків), до того ж за значно завищеними цінами.

У ході обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, що свідчить про факти розкрадання бюджетних коштів. Крім того, у виробничому приміщенні, розташованому в одному з населених пунктів поблизу Києва, зупинено нелегальне виробництво фальсифікованих засобів дезінфекції, та вилучено майже 1,2 тисячі л "готової продукції".

Крім того, вилучено 1,2 т технічного спирту невідомої якості та походження, з якого виготовлялись так звані "антисептики". Було вилучено також обладнання, за допомогою якого "товар" фасували у роздрібну тару.

Наразі досудове розслідування триває, зразки вилученого буде направлено на експертизу з метою визначення ступеню шкоди, яка може бути завдана здоров’ю людей внаслідок їх використання.

СТОЛИЧНА ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ПРИПИНИЛА ВИРОБНИЦТВО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ЯКІ ЗАКУПОВУВАЛИСЬ ЗА БЮДЖЕТНІ... Опубліковано ДФС у м. Києві Середа, 21 жовтня 2020 р.

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