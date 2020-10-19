Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде

Деньги будут взимать с заработной платы народных избранников

Деньги будут взимать с заработной платы народных избранников

Фото: flickr

Народных депутатов, которые не носят маски в зале пленарных заседаний Верховной Рады, могут начать штрафовать.

Такое предложение высказал председатель комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на заседании согласительного совета, передает RegioNews.

Я бы хотел сейчас предложить - по поводу масок в зале Верховной Рады. Если авторы проекта постановления, которое внесли народные депутаты Крулько и Тимошенко, не против, то мы можем завтра правкой внести в это постановление на комитете - ношение масок в Верховной Раде и штраф", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что для депутатов размер штрафа будет составлять 17 тысяч гривен, их будут взимать с заработной платы народных избранников.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что соответствующее постановление парламент сможет рассмотреть уже 3 ноября.

Напомним, ранее депутатам пригрозили штрафами за нарушение масочного режима в зале парламента.