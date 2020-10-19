"УДАР" за две недели агитации потратил почти 46 миллионов гривен

Речь идет о киевской ячейке партии действующего мэра Виталия Кличко

Речь идет о киевской ячейке партии действующего мэра Виталия Кличко

Фото из открытых источников

Киевская ячейка партии УДАР подала информацию о расходах на избирательную кампанию за период со 2 по 14 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "Честно".

Как отметили в "Честно", судя из исходных данных на билбордах Кличко, наружную рекламу оплачено с избирательного счета УДАРа.

В начале сентября пресс-служба мэра уверяла, что они имеют 300 рекламных плоскостей, аренда которых оплачивается за партийный счет. За половину октября за эти услуги операторы наружной рекламы получили от столичной ячейки партии почти 6,2 млн грн.

Львиная доля расходов приходится на телерекламу. В целом за эфирное время оплачено более 33 млн грн. Согласно отчету, рекламу заказывали у "Нового канала", "Интера", ICTV, СТБ, "1+1" и ТРК "Украина".

Реклама в интернете стоила УДАРу 4,6 млн грн, печатные материалы - 1,6 млн грн. Примечательно то, что за распространение листовок агитаторам оплачено лишь 35 тысяч грн.

Напомним, Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 22 миллионов гривен.