Кличко назвал сумму, которую Киев выделил на подготовку к местным выборам

На эти средства закупят средства индивидуальной защиты для работников избирательных участков

На эти средства закупят средства индивидуальной защиты для работников избирательных участков

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На подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, Киев выделил из городского бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице мэра Киева Виталия Кличко, передает RegioNews.

"Это – средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты 1109 избирательных участков", — написал он в соцсети.

На підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту 1109 виборчих дільниць. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 16, 2020

Ранее стало известно, сколько будет недействительных бюллетеней на голосовании во время местных выборов 2020.