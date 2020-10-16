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16 октября 2020, 13:59 2

Кличко назвал сумму, которую Киев выделил на подготовку к местным выборам

16 октября 2020, 13:59 2
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На подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, Киев выделил из городского бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице мэра Киева Виталия Кличко, передает RegioNews.

"Это – средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты 1109 избирательных участков", — написал он в соцсети.

Ранее стало известно, сколько будет недействительных бюллетеней на голосовании во время местных выборов 2020.

Местные выборы
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