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14 октября 2020, 20:10 2

В Киеве ранили участника АТО, который агитировал за "УДАР": его состояние критическое

14 октября 2020, 20:10 2
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Парня ранили ножом в шею, он в реанимации
Фото из открытых источников
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В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом участника войны на Донбассе, который агитировал за партию мэра столицы Виталия Кличко "УДАР".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм, пишет RegioNews.

В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень , участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Лидер "УДАРА", ссылаясь на слова свидетелей, отметил, что пострадавший вел себя учтиво, однако на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".

Парня забрала скорая, сейчас он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Полиция уже задержала нападавшего, продолжаются следственные действия.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии к сообщению Кличко рассказала, что мужчину, который с ножом напал на парня, уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему готовится уведомление о подозрении в покушении на умышленное убийство.

По ее словам, 15 октября будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, На Черниговщине произошла драка со стрельбой возле агитационной палатки "ОПЗЖ".

ООС Киев АТО нападение Кличко Виталий ранение УДАР агитация
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