У Києві поранили учасника АТО, який агітував за "УДАР": його стан критичний

Хлопця поранили ножем у шию, він в реанімації

Хлопця поранили ножем у шию, він в реанімації

Фото з відкритих джерел

У середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм, пише RegioNews.

У Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Лідер "УДАРУ", посилаючись на слова свідків, зазначив, що постраждалий поводився чемно, проте на нього напав агресивний перехожий. А коли хлопець відвернувся, "чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию".

Хлопця забрала швидка, наразі він перебуває у реанімації, де лікарі борються за його життя.

Поліція вже затримала нападника, тривають слідчі дії.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі до повідомлення Кличка розповіла, що чоловіка, який ножем напав на хлопця, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України і йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

За її словами, 15 жовтня буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, На Чернігівщині трапилася бійка зі стріляниною поблизу агітаційного намету "ОПЗЖ".