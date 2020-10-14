21:02  14 жовтня
У Міносвіти назвали дату пробного ЗНО-2021
17:12  14 жовтня
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
18:15  14 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 20:10 5

У Києві поранили учасника АТО, який агітував за "УДАР": його стан критичний

14 жовтня 2020, 20:10 5
Читайте также на русском языке
Хлопця поранили ножем у шию, він в реанімації
Хлопця поранили ножем у шию, він в реанімації
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм, пише RegioNews.

У Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Лідер "УДАРУ", посилаючись на слова свідків, зазначив, що постраждалий поводився чемно, проте на нього напав агресивний перехожий. А коли хлопець відвернувся, "чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию".

Хлопця забрала швидка, наразі він перебуває у реанімації, де лікарі борються за його життя.

Поліція вже затримала нападника, тривають слідчі дії.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі до повідомлення Кличка розповіла, що чоловіка, який ножем напав на хлопця, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України і йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

За її словами, 15 жовтня буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, На Чернігівщині трапилася бійка зі стріляниною поблизу агітаційного намету "ОПЗЖ".

ООС Київ АТО напад Кличко Віталій поранення УДАР агітація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
14 жовтня 2020, 18:15
На Чернігівщині трапилася бійка зі стріляниною поблизу агітаційного намету "ОПЗЖ"
14 жовтня 2020, 17:45
У Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності", – ЗМІ
14 жовтня 2020, 16:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »