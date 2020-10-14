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14 октября 2020, 17:45 11

На Черниговщине произошла драка со стрельбой возле агитационной палатки "ОПЗЖ"

14 октября 2020, 17:45 11
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Фото: Нацполіція Черниговской области
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В центре Бобровицы Черниговской области неизвестные повредили агитационную палатку политической партии, чьи убеждения они не поддерживают. Впоследствии конфликт перерос в драку с применением оружия травматического действия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что один из местных жителей 1981 года рождения попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать его. Женщина позвала на место происшествия руководителя партийной ячейки. Когда последний пришел в палатку, между мужчинами завязался конфликт.

Сначала активист испортил агитационную палатку, а затем в ходе драки представитель партии выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера, попав в плечо. Оба мужчины написали заявления в полицию.

Следователи открыли производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что карается штрафом, общественными или исправительными работами. В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет предоставлена надлежащая правовая оценка.

Кроме того, полицейские составили административный протокол на мужчину, который испортил агитационную палатку. Согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкое хулиганство наказывается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, или админарестом.

По данным местных СМИ, агитационную палатку принадлежал партии "Оппозиционный блок – За жизнь".

Напомним, сегодня в Киеве горело авто нардепа от "Евросолидарности".

стрельба полиция ОПЗЖ драка Черниговская область агитация
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