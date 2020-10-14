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Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, будут проверять граждан
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14 октября 2020, 12:13 5

Полиция усилила меры безопасности в центре столицы, будут проверять граждан

14 октября 2020, 12:13 5
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Правоохранители могут проверять документы и личные вещи
Правоохранители могут проверять документы и личные вещи
Фото: из открытых источников
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Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины сегодня, 14 октября, заступили на усиленное дежурство в связи с запланированными массовыми мероприятиями по случаю Дня защитника Украины.

Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает RegioNews.

Мероприятия по случаю Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и 78-й годовщины создания УПА пройдут 14 октября. Опираясь на опыт прошлого года мы ожидаем участие в этих мероприятиях большого количества граждан", - сообщил он.

По его словам, перед началом мероприятий специалисты взрывотехнической службы и кинологи проведут тщательную проверку мест, где состоятся собрания граждан и маршруты их движения. А для предотвращения провокаций в местах проведения массовых мероприятий полицейские будут применять превентивные механизмы.

Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - сообщили в полиции.

Полиция также сообщает, что с целью контроля и надлежащего реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций в столичном главке полиции Киева в круглосуточном режиме начал работу ситуационный центр. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль призвал глав ОГА воздержаться от массовых мероприятий на Покрову.

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