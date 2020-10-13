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13 октября 2020, 19:19 3

В центре Киева задержали банду, которая грабила валютчиков

13 октября 2020, 19:19 3
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Полицейским пришлось применить оружие
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На столичном Крещатике оперативники Нацполиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу разбойников, которые грабили валютчиков и их клиентов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Злоумышленники подыскивали жертв у обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Во время задержания злоумышленники пытались скрыться, протаранили четыре транспортные средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы Корда применили табельное огнестрельное оружие. В результате выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства (по свидетельствам очевидцев – Грузии – ред.), ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

На столичном Крещатике оперативники Нацполіції и полиции Киева совместно с бойцами Корда задержали группу...

Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, в Киеве правоохранители блокировали деятельность международной группировки, которая занималось контрабандой наркотиков.

Киев полиция задержание банда Разбой
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