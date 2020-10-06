В Одессе задержали группу наркодилеров, которые сбывали опасные вещества по всей Украине

Месячный оборот преступников составлял миллион гривен

Месячный оборот преступников составлял миллион гривен

Фото: СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине. В состав группы входило шестеро местных жителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает персс-центр СБУ.

Наркотики дельцы закупали у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный интернет-сайт и закрытые группы в одном из популярных мессенджеров", - говорится в сообщении.

Товар заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через закладки. Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов дела.

Ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка", - сообщают оперативники.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что за подкуп сотрудника СБУ в Мукачево будут судить чиновника локомотивного депо Львовской железной дороги. Он предлагал деньги за невмешательство в контрабанду янтаря и табака.