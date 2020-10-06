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06 октября 2020, 11:51 7

В Одессе задержали группу наркодилеров, которые сбывали опасные вещества по всей Украине

06 октября 2020, 11:51 7
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Месячный оборот преступников составлял миллион гривен
Месячный оборот преступников составлял миллион гривен
Фото: СБУ
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине. В состав группы входило шестеро местных жителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает персс-центр СБУ.

Наркотики дельцы закупали у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный интернет-сайт и закрытые группы в одном из популярных мессенджеров", - говорится в сообщении.

Товар заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через закладки. Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов дела.

Ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка", - сообщают оперативники.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что за подкуп сотрудника СБУ в Мукачево будут судить чиновника локомотивного депо Львовской железной дороги. Он предлагал деньги за невмешательство в контрабанду янтаря и табака.

Украина СБУ наркотики уголовное дело интернет область
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