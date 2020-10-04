У Верещук свое видение креатива – Евгения Кулеба
Первый номер в списках в Киевсовет от «Слуг народа» Евгения Кулеба рассказала о полетах Ирины Верещук над Киевом и о том, что «госпожа-мэр» согласовывает с нардепом Николаем Тищенко, который руководит киевским штабом партии, свои избирательные кампании.
Об этом Евгения Кулеба рассказала в интервью изданию "Главком", пишет RegioNews.
В частности, Кулеба прокомментировала полет с зонтиком и видео в TikTok кандидата в мэры Ирины Верещук, которая сама придумывает и реализует идеи относительно избирательной кампании.
Этот полет состоялся еще до того, как я попала в команду. В кампании кандидата на должность мэра своя команда из креатива и свое видение", – подчеркнула политикиня.
Кроме того, Евгения Кулеба рассказала, что Верещук координирует свою избирательную кампанию с руководителем киевского штаба Николаем Тищенко.
Совершенно точно мы (кандидаты в Киевсовет, которыми занимается Тищенко – ред.) сотрудничаем вместе с Ириной и координируем свою работу. Конечно, она тоже встречалась с командой кандидатов в депутаты Киевсовета, то есть это синхронизированный процесс", – пояснила Кулеба.
Напомним, ранее Верещук рассказала, как формировались списки кандидатов от "Слуги народа" в Киевсовет.
Также Верещук рассказала о конфликте с Тищенко из-за списков "Слуг народа".