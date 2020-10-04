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04 октября 2020, 12:14 2

У Верещук свое видение креатива – Евгения Кулеба

04 октября 2020, 12:14 2
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У кандидата на пост мэра Киева от "Слуги народа" есть своя креативная команда
У кандидата на пост мэра Киева от "Слуги народа" есть своя креативная команда
Фото: Liga.net
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Первый номер в списках в Киевсовет от «Слуг народа» Евгения Кулеба рассказала о полетах Ирины Верещук над Киевом и о том, что «госпожа-мэр» согласовывает с нардепом Николаем Тищенко, который руководит киевским штабом партии, свои избирательные кампании.

Об этом Евгения Кулеба рассказала в интервью изданию "Главком", пишет RegioNews.

В частности, Кулеба прокомментировала полет с зонтиком и видео в TikTok кандидата в мэры Ирины Верещук, которая сама придумывает и реализует идеи относительно избирательной кампании.

Этот полет состоялся еще до того, как я попала в команду. В кампании кандидата на должность мэра своя команда из креатива и свое видение", – подчеркнула политикиня.

Кроме того, Евгения Кулеба рассказала, что Верещук координирует свою избирательную кампанию с руководителем киевского штаба Николаем Тищенко.

Совершенно точно мы (кандидаты в Киевсовет, которыми занимается Тищенко – ред.) сотрудничаем вместе с Ириной и координируем свою работу. Конечно, она тоже встречалась с командой кандидатов в депутаты Киевсовета, то есть это синхронизированный процесс", – пояснила Кулеба.

Напомним, ранее Верещук рассказала, как формировались списки кандидатов от "Слуги народа" в Киевсовет.

Также Верещук рассказала о конфликте с Тищенко из-за списков "Слуг народа".

выборы Киев Слуга народа штаб Киевсовет пиар Николай Тищенко Ирина Верещук Евгения Кулеба
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