На Закарпатье - страшное ДТП, погибли люди

Детали ДТП устанавливают следователи

Детали ДТП устанавливают следователи

Между селами Сокирница и Стебливка Хустского района Закарпатской области в ночь на 28 сентября произошло смертельное ДТП, в котором погибло двое людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

По предварительным данным, посреди дороги столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик. Установлено, что водитель автобуса внезапно выехал на встречную.

На месте аварии погибли двое людей. Информацию о них не сообщают. Детали ДТП устанавливают следователи.

Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, есть пострадавшие.