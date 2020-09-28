На Закарпатье - страшное ДТП, погибли люди
Детали ДТП устанавливают следователи
Детали ДТП устанавливают следователи
Между селами Сокирница и Стебливка Хустского района Закарпатской области в ночь на 28 сентября произошло смертельное ДТП, в котором погибло двое людей.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
По предварительным данным, посреди дороги столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик. Установлено, что водитель автобуса внезапно выехал на встречную.
На месте аварии погибли двое людей. Информацию о них не сообщают. Детали ДТП устанавливают следователи.
Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, есть пострадавшие.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине