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28 сентября 2020, 10:22 4

На Закарпатье - страшное ДТП, погибли люди

28 сентября 2020, 10:22 4
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Детали ДТП устанавливают следователи
Детали ДТП устанавливают следователи
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Между селами Сокирница и Стебливка Хустского района Закарпатской области в ночь на 28 сентября произошло смертельное ДТП, в котором погибло двое людей.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

По предварительным данным, посреди дороги столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик. Установлено, что водитель автобуса внезапно выехал на встречную.

На месте аварии погибли двое людей. Информацию о них не сообщают. Детали ДТП устанавливают следователи.

Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, есть пострадавшие.

ДТП смерть Закарпатье авария жертва
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