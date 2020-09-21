Экс-глава Черновицкой ОГА Фищук будет баллотироваться на выборах мэра
Александр Фищук идет на выборы городского головы Черновцов самовыдвиженцем
Александр Фищук идет на выборы городского головы Черновцов самовыдвиженцем
Бывший глава Черновицкой ОГА и действующий депутат облсовета Александр Фищук будет баллотироваться на выборах городского головы Черновцов.
Об этом пишет RegioNews.
Александр Фищук будет баллотироваться самовыдвиженцем, соответствующие документы он уже подал в избирательную комиссию.
Партия выдвигает своего кандидата, может его отозвать. Выдвигаясь от политсилы кандидат становится зависимым от ее взглядов и вектора развития. Я чувствую потребность в свободном декларировании своих намерений и ценностей, а не зависимых от политики партии", - прокомментировал Александр Фищук.
Напомним, "Євросолидарность" назвала кандидата в мэры Черновцов.
Экс-глава администрации президента будет баллотироваться в Харьковский облсовет от ОПЗЖВсе новости »
21 сентября 2020, 16:18Ивано-Франковская ОГА просит еще 350 миллионов на ликвидацию последствий наводнений
21 сентября 2020, 15:39Окружной админсуд Киева открыл производство в деле о назначении Малеванного главой Госэкоинспекции
21 сентября 2020, 15:37
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов