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21 сентября 2020, 16:52 1

Экс-глава Черновицкой ОГА Фищук будет баллотироваться на выборах мэра

21 сентября 2020, 16:52 1
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Александр Фищук идет на выборы городского головы Черновцов самовыдвиженцем
Александр Фищук идет на выборы городского головы Черновцов самовыдвиженцем
Фото из открытых источников
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Бывший глава Черновицкой ОГА и действующий депутат облсовета Александр Фищук будет баллотироваться на выборах городского головы Черновцов.

Об этом пишет RegioNews.

Александр Фищук будет баллотироваться самовыдвиженцем, соответствующие документы он уже подал в избирательную комиссию.

Партия выдвигает своего кандидата, может его отозвать. Выдвигаясь от политсилы кандидат становится зависимым от ее взглядов и вектора развития. Я чувствую потребность в свободном декларировании своих намерений и ценностей, а не зависимых от политики партии", - прокомментировал Александр Фищук.

Напомним, "Євросолидарность" назвала кандидата в мэры Черновцов.

Черновцы выборы мэр Кандидат ОГА глава
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