Экс-глава Черновицкой ОГА Фищук будет баллотироваться на выборах мэра

Об этом пишет RegioNews.

Александр Фищук будет баллотироваться самовыдвиженцем, соответствующие документы он уже подал в избирательную комиссию.

Партия выдвигает своего кандидата, может его отозвать. Выдвигаясь от политсилы кандидат становится зависимым от ее взглядов и вектора развития. Я чувствую потребность в свободном декларировании своих намерений и ценностей, а не зависимых от политики партии", - прокомментировал Александр Фищук.