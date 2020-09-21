В Киеве возле университета Шевченко проходит акция из-за конференции "Слуги народа"

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко

Фото: Интерфакс-Украина

У здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийной конференции "Слуги народа".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

В руках студенты держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный - цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?" "Студенты молчать не будут".

Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют привлечь представителей студенчества.

Среди других требований:

в учреждениях образования не должно быть влияния и агитации со стороны политических партий;

Министерство образования должно отреагировать на нарушения, которые произошли на территории университета;

ВУЗ должен предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории;

администрация университета должна гарантировать отсутствие преследований студентов, которые публично выразили свое мнение.

Акция проходит мирно, без использования политической символики.

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа” считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко проходила с соблюдением законодательства.