"Слуги народа" обнародовали первую пятерку кандидатов в харьковский облсовет

Список возглавила первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко

Список возглавила первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко

Фото из открытых источников

В президентской партии озвучили первую пятерку списка претендентов, которые будут баллотироваться в Харьковский областной совет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Newsroom.

Возглавила список первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

Второе место занял Виктор Субботин — банкир и генеральный директор ОАО "Турбоатом".

Третье — Сергей Федченко — мастер спорта Украины, интерконтинентальный чемпион мира по версии (2008 год), чемпион Европы по версии WBO (2012 год).

На четвертой строчке расположился Роман Семенуха — народный депутат Украины VIII созыва от "Самопомочи".

Пятое место заняла также нардеп Юлия Ковалевская. Она входила в Верховную Раду V и VI созывов и была членом Партии регионов.

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