10:12  21 сентября
В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
18:16  21 сентября
Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево
17:43  21 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 15:07 3

"Слуги народа" обнародовали первую пятерку кандидатов в харьковский облсовет

21 сентября 2020, 15:07 3
Читайте також українською мовою
Список возглавила первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко
Список возглавила первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В президентской партии озвучили первую пятерку списка претендентов, которые будут баллотироваться в Харьковский областной совет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Newsroom.

Возглавила список первый заместитель главы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

Второе место занял Виктор Субботин — банкир и генеральный директор ОАО "Турбоатом".

Третье — Сергей Федченко — мастер спорта Украины, интерконтинентальный чемпион мира по версии (2008 год), чемпион Европы по версии WBO (2012 год).

На четвертой строчке расположился Роман Семенуха — народный депутат Украины VIII созыва от "Самопомочи".

Пятое место заняла также нардеп Юлия Ковалевская. Она входила в Верховную Раду V и VI созывов и была членом Партии регионов.

Читайте также: "Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса

выборы Слуга народа Харьков облсовет Харьковская область Кандидат списки
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На главу Харьковской ОГА Кучера подали в суд
21 сентября 2020, 14:50
"Слуга народа" изменила список кандидатов в Киевсовет после представления команды
21 сентября 2020, 14:44
В Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов
21 сентября 2020, 14:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Все публикации »
Андрей Смолий
Олег Полищук
Виктор Таран
Все блоги »