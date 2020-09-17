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17 сентября 2020, 18:35 11

В Киеве чиновник Минюста с сообщниками продавали государственные должности

17 сентября 2020, 18:35 11
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В Киеве государственного служащего и его сообщников будут судить за вымогательство неправомерной выгоды в сумме $55 тысяч

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в г.Киеве.

Правоохранители разоблачили четверых злоумышленников в момент получения первого транша в сумме $20 тысяч.

Задокументировав факт получения неправомерной выгоды должностным лицом и его сообщниками, следователи начали досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что главный организатор – заместитель руководителя одного из отделов Министерства юстиции Украины. Он разработал план преступных действий, направленный на получение от одного из бизнесменов денежных средств в сумме около $55 тысяч. За это вознаграждение чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры должность в государственных органах и в дальнейшем передать в управление около 6000 га земли", - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Всем четверым правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска офисного помещения чиновника и помещения других трех задержанных, были изъяты деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность группировки и личные документы на будущего "кандидата на должность".

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили в Шевченковский райсуд столицы обвинительный акт в отношении организатора и его сообщников для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабную ботоферму на 3,5 тысячи аккаунтов.

Киев Минюст Чиновник должность торговля земля уголовное дело суд полиция
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