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17 вересня 2020, 18:35 23

У Києві чиновник Мін`юсту зі спільниками продавали державні посади

17 вересня 2020, 18:35 23
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У Києві державного службовця та його спільників судитимуть за вимагання неправомірної вигоди у сумі $55 тисяч

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції у м.Києві.

Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників у момент отримання першого траншу у сумі $20 тисяч.

Задокументувавши факт отримання неправомірної вигоди службовою особою та його спільниками, слідчі розпочали досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що головний організатор – заступник керівника одного з відділів Міністерства юстиції України. Він розробив план злочинних дій, спрямований на отримання від одного з бізнесменів грошових коштів у сумі близько $55 тисяч. За цю винагороду посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури посаду у державних органах та у подальшому передати в управління близько 6000 га землі", - розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Усім чотирьом правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку офісного приміщення посадовця та приміщення інших трьох затриманих, були вилучені гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність угрупування та особисті документи на майбутнього "кандидата на посаду".

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували до Шевченківського райсуду столиці обвинувальний акт відносно організатора та його спільників для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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