Аваков уверяет, что в МВД есть четкий план относительно контроля предвыборного процесса

Министр призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон

Министр призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон

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Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания координационного штаба относительно местных выборов с участием секретаря СНБО Алексея Данилова заявил, что у ведомства достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.



Аваков призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах.

"В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - подчеркнул министр.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что 5 сентября развернут работу ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.

Напомним, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местные выборы.