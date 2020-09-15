Аваков уверяет, что в МВД есть четкий план относительно контроля предвыборного процесса
Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания координационного штаба относительно местных выборов с участием секретаря СНБО Алексея Данилова заявил, что у ведомства достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Аваков призвал всех участников избирательного процесса строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах.
"В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - подчеркнул министр.
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что 5 сентября развернут работу ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.
Напомним, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местные выборы.