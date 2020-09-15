Местные выборы 2020: Кого киевляне хотят видеть на посту мэра столицы
Если бы выборы киевского городского главы состоялись в начале сентября, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 43,6% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.
Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, далее среди кандидатов идут:
- Сергей Притула - 9,8%,
- Ирина Верещук - 6,9%,
- Андрей Пальчевский - 6,4%,
- Александр Попов - 5,8%,
- Алексей Кучеренко - 5,7%
- Александр Омельченко 4,0%.
Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-9 сентября 2020 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг "Слуги народа" в Киеве упал до 10%