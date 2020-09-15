В СНБО прогнозируют сложный процесс подсчета голосов на местных выборах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет крайне сложным.
Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Секретарь СНБО отметил, что за все годы независимости таких сложных выборов Украина еще не имела.
Он отметил, что для того, чтобы Украина получила членство в ЕС и НАТО, государство должно соответствовать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы.
"Обращаю внимание на новый админустройстве и вопрос выборов в ОТО, что открывает доступ к распоряжению землей. Очень много кандидатов и политических сил идти на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования", - сказал Данилов и добавил, что подобные аномальные процессы наблюдаются в отдельных регионах.
Он подчеркнул, что подсчет голосов будет крайне сложным и важным.
"Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать публичный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им проголосовать", - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местные выборы.