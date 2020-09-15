В СНБО прогнозируют сложный процесс подсчета голосов на местных выборах

Там считают, что выборы должны быть демократическими и свободными

Там считают, что выборы должны быть демократическими и свободными

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что процесс подсчета голосов на местных выборах будет крайне сложным.

Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Секретарь СНБО отметил, что за все годы независимости таких сложных выборов Украина еще не имела.

Он отметил, что для того, чтобы Украина получила членство в ЕС и НАТО, государство должно соответствовать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы.

"Обращаю внимание на новый админустройстве и вопрос выборов в ОТО, что открывает доступ к распоряжению землей. Очень много кандидатов и политических сил идти на выборы из этих соображений. К примеру, уже сегодня в поселке Каролино-Бугаз Одесской области более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования", - сказал Данилов и добавил, что подобные аномальные процессы наблюдаются в отдельных регионах.

Он подчеркнул, что подсчет голосов будет крайне сложным и важным.

"Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать публичный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им проголосовать", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местные выборы.