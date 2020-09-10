Киевсовет выделил дополнительные средства работникам "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

За такое решение проголосовал 61 депутат

За такое решение проголосовал 61 депутат

Депутаты Киевсовета поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Официальный портал Киева".

Так, путем перераспределения средств бюджета города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Киевпастранса" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену".

Денежных средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года.

"За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на прежние показатели работы. Если до карантина метро перевозило до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь - до 1 млн пассажиров. Уменьшилось и количество пассажиропотока в "Киевпастрансе". Соответственно упали и доходы предприятий-перевозчиков", - сказал Виталий Кличко после голосования.

Он добавил, что многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке.

"Люди не могут работать без зарплаты. А они же должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы", - заявил Кличко.

Напомним, во дворе Киевсовета разрешат парковать автомобили в выходные и праздники.