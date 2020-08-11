Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе

Обмудсмен имеет право получать информацию с ограниченным доступом

Обмудсмен имеет право получать информацию с ограниченным доступом

Фото: из открытых источников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Олегу Диденко с требованием предоставить документы, на основании которых было принято решение о невозможности проведения местных выборов в ряде территориальных громад в Донецкой и Луганской областях.

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

Омбудсмен сообщила, что ЦИК отменила проведение выборов на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Требую от руководителя Центра выборов предоставить мне копии выводов Донецкой и Луганской облгосадминистрации - региональной военно-гражданской администрации, копии других документов на основании указанного постановления ЦИК", - написала она.

Денисова подчеркнула, что согласно действующему законодательству имеет право доступа к документам, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, и получение их копий.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.