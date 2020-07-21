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21 июля 2020, 18:45 3

На заместителя мэра Черкасс Ботнаря написали уже второе заявление в полицию

21 июля 2020, 18:45 3
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На этот раз заявление написала заместитель мера Анатолия Бондаренко – Людмила Бордунос
На этот раз заявление написала заместитель мера Анатолия Бондаренко – Людмила Бордунос
Фото: Facebook
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Заместитель городского председателя Черкасс Людмила Бордунос отреагировала на обвинения коллеги Юрия Ботнаря о причастности к заказу его убийства.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу Людмилы Бордунос в Facebook.

По словам Бордунос, она зарегистрировала заявление о совершении Ботнарем уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ст. 383 УК – заведомо ложное сообщение о преступлении.

Статья 68 Конституции Украины говорит нам, что каждый обязан неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Вчера эту норму Основного Закона нарушил заместитель городского головы Юрий Ботнар, во время "громкого” заявления о "заказчиков” покушения на его убийство, где прозвучала и моя фамилия. Юрий заявил, что отметил это под протокол следствию, поэтому донес эту бредятину в милицию, чем совершил преступление”, – отметила Бордунос.

Статья 68 Конституции Украины говорит нам, что каждый зобов'обязан неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы...

Опубликовано Людмиле Bordunos Вівторок, 21 июля 2020 г.

Напомним, 20 июля заместитель городского головы Юрий Ботнар заявил, что не имел конфликтов с депутатом горсовета Максимом Шадловским, которого подозревают в покушении на убийство политика. Зато в причастности к преступлению он подозревает другой "симбиоз”, в который, по его словам, входит и Бордунос.

Вчера же руководитель компании "Новое качество" подал заявление о ложном сообщении о преступлении на заместителя мэра Юрия Ботнаря.

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