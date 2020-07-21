На заместителя мэра Черкасс Ботнаря написали уже второе заявление в полицию
Заместитель городского председателя Черкасс Людмила Бордунос отреагировала на обвинения коллеги Юрия Ботнаря о причастности к заказу его убийства.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу Людмилы Бордунос в Facebook.
По словам Бордунос, она зарегистрировала заявление о совершении Ботнарем уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ст. 383 УК – заведомо ложное сообщение о преступлении.
Статья 68 Конституции Украины говорит нам, что каждый обязан неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Вчера эту норму Основного Закона нарушил заместитель городского головы Юрий Ботнар, во время "громкого” заявления о "заказчиков” покушения на его убийство, где прозвучала и моя фамилия. Юрий заявил, что отметил это под протокол следствию, поэтому донес эту бредятину в милицию, чем совершил преступление”, – отметила Бордунос.
Статья 68 Конституции Украины говорит нам, что каждый зобов'обязан неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы...Опубликовано Людмиле Bordunos Вівторок, 21 июля 2020 г.
Напомним, 20 июля заместитель городского головы Юрий Ботнар заявил, что не имел конфликтов с депутатом горсовета Максимом Шадловским, которого подозревают в покушении на убийство политика. Зато в причастности к преступлению он подозревает другой "симбиоз”, в который, по его словам, входит и Бордунос.
Вчера же руководитель компании "Новое качество" подал заявление о ложном сообщении о преступлении на заместителя мэра Юрия Ботнаря.