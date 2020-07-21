В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19
За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли
За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли
В Украине с начала пандемии заразились уже 60 166 человек, всего 32 199 выздоровевших, а 1 518 больных умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской области - 114, в Закарпатской - 78, в Ивано-Франковской - 75 и в Киеве - 73.
Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Сумской области.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2330 случаев;
- Волынская область — 3318 случаев;
- Днепропетровская область — 1224 случая;
- Донецкая область — 797 случаев;
- Житомирская область — 1609 случаев;
- Закарпатская область — 4518 случаев;
- Запорожская область — 682 случая;
- Ивано-Франковская область — 3611 случаев;
- Кировоградская область — 686 случаев;
- г. Киев — 7034 случая;
- Киевская область — 3332 случая;
- Львовская область — 8229 случаев;
- Луганская область — 110 случаев;
- Николаевская область — 524 случая;
- Одесская область — 2638 случаев;
- Полтавская область — 356 случаев;
- Ровенская область — 5183 случая;
- Сумская область — 371 случай;
- Тернопольская область — 2466 случаев;
- Харьковская область — 3082 случая;
- Херсонская область — 216 случаев;
- Хмельницкая область — 991 случай;
- Черновицкая область — 5363 случая;
- Черкасская область — 847 случаев;
- Черниговская область — 649 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что по состоянию на утро 20 июля в Украине заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников.
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