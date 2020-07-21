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21 июля 2020, 09:29 5

В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19

21 июля 2020, 09:29 5
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За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли
За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли
pixabay.com
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В Украине с начала пандемии заразились уже 60 166 человек, всего 32 199 выздоровевших, а 1 518 больных умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской области - 114, в Закарпатской - 78, в Ивано-Франковской - 75 и в Киеве - 73.

Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Сумской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2330 случаев;
  • Волынская область — 3318 случаев;
  • Днепропетровская область — 1224 случая;
  • Донецкая область — 797 случаев;
  • Житомирская область — 1609 случаев;
  • Закарпатская область — 4518 случаев;
  • Запорожская область — 682 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3611 случаев;
  • Кировоградская область — 686 случаев;
  • г. Киев — 7034 случая;
  • Киевская область — 3332 случая;
  • Львовская область — 8229 случаев;
  • Луганская область — 110 случаев;
  • Николаевская область — 524 случая;
  • Одесская область — 2638 случаев;
  • Полтавская область — 356 случаев;
  • Ровенская область — 5183 случая;
  • Сумская область — 371 случай;
  • Тернопольская область — 2466 случаев;
  • Харьковская область — 3082 случая;
  • Херсонская область — 216 случаев;
  • Хмельницкая область — 991 случай;
  • Черновицкая область — 5363 случая;
  • Черкасская область — 847 случаев;
  • Черниговская область — 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 20 июля в Украине заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников.

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