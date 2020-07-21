В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 673 человека, а 20 - умерли

pixabay.com

В Украине с начала пандемии заразились уже 60 166 человек, всего 32 199 выздоровевших, а 1 518 больных умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской области - 114, в Закарпатской - 78, в Ивано-Франковской - 75 и в Киеве - 73.

Новых случаев заражения за сутки не фиксировали в Сумской области.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2330 случаев;

Волынская область — 3318 случаев;

Днепропетровская область — 1224 случая;

Донецкая область — 797 случаев;

Житомирская область — 1609 случаев;

Закарпатская область — 4518 случаев;

Запорожская область — 682 случая;

Ивано-Франковская область — 3611 случаев;

Кировоградская область — 686 случаев;

г. Киев — 7034 случая;

Киевская область — 3332 случая;

Львовская область — 8229 случаев;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 524 случая;

Одесская область — 2638 случаев;

Полтавская область — 356 случаев;

Ровенская область — 5183 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2466 случаев;

Харьковская область — 3082 случая;

Херсонская область — 216 случаев;

Хмельницкая область — 991 случай;

Черновицкая область — 5363 случая;

Черкасская область — 847 случаев;

Черниговская область — 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что по состоянию на утро 20 июля в Украине заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников.

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