На Николаевском судостроительном заводе загорелся корабль
Спасателям удалось локализовать пожар
Спасателям удалось локализовать пожар
В Николаеве на территории судостроительного завода произошел пожар на одном из кораблей.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Сообщение о пожаре поступило в 14:35, на месте спасатели выяснили, что горит трюм корабля. К тушению привлечены 9 единиц техники и 25 человек.
В 15:13 пожар локализован на площади 8 квадратных метров. Эвакуирован однин человек, пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении ГСЧС.
На данный момент пожар удалось локализовать. На месте работают сотрудники государственных пожарно-спасательных частей Николаева, а также работники ГСЧС и пожарные.
Напомним, в Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса".
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