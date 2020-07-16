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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 16:28 6

На Николаевском судостроительном заводе загорелся корабль

16 июля 2020, 16:28 6
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Спасателям удалось локализовать пожар
Спасателям удалось локализовать пожар
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В Николаеве на территории судостроительного завода произошел пожар на одном из кораблей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило в 14:35, на месте спасатели выяснили, что горит трюм корабля. К тушению привлечены 9 единиц техники и 25 человек.

В 15:13 пожар локализован на площади 8 квадратных метров. Эвакуирован однин человек, пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

На данный момент пожар удалось локализовать. На месте работают сотрудники государственных пожарно-спасательных частей Николаева, а также работники ГСЧС и пожарные.

Напомним, в Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса".

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