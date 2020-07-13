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13 июля 2020, 14:54 9

В морском порту Николаева произошла утечка растительного масла в море

13 июля 2020, 14:54 9
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От растительного масла очищено 400 квадратных метров акватории
От растительного масла очищено 400 квадратных метров акватории
Фото: portnikolaev.com
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В Николаевском морском порту произошел разлив масла во время грузовых работ частным портовым оператором. Был поврежден трубопровод на терминале для перегрузки наливных грузов, принадлежащего ООО "Эвери".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на администрацию Николаевского морского порта.

Оперативно установлены боновые заграждения, с помощью которых было локализовано загрязнение, что в свою очередь не позволило распространиться растительному маслу в акватории", - говорится в сообщении.

Кроме того, в работу было запущено специализированное судно МНМС-101, благодаря чему от растительного масла очищено 400 кв. м акватории.

Как сообщил в Facebook глава Государственной экологической службы (ГЭС) Андрей Малеваный, в месте загрязнения были отобраны пробы воды для определения влияния разлива масла на окружающую природную среду.

ГЭС отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета причиненных убытков", - написал он.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области провела предварительные расчеты ориентировочного размера убытков в результате аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи одесских пляжей.

море судно пляж порт Николаев
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