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26 июня 2020, 10:54 10

Шмыгаль рассказал, когда можно будет полностью снять карантин в Украине

26 июня 2020, 10:54 10
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Июнь и июль украинцы проживут в карантинных ограничениях
Июнь и июль украинцы проживут в карантинных ограничениях
Скриншот: YouTube
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас перед правительства стоит задача довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства от коронавируса. Только тогда, по его мнению, можно будет полностью снять карантин и "жить обычной жизнью".

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени", передает RegioNews.

При принятии решений об ослаблении карантина правительство учитывает высокую летальность от коронавирусной инфекции. Единственная возможность побороть коронавирус - снизить его летальность, чтобы болеть было не страшно.

Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам управлять летальностью", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, коронавирусная инфекция отличается от обычного гриппа.

Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает", - отметил премьер-министр.

Шмигаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сообщил он.

Премьер-министр заявил, что на вопрос, когда закончится карантин, точный ответ сегодня не сможет дать ни одно правительство в мире.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал о том, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусной инфекцией и ситуация продолжает ухудшаться.

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