В Черновицкой области из-за непогоды без газа остались несколько сел

Начат ремонт поврежденных участков газопровода

Начат ремонт поврежденных участков газопровода

Фото: Facebook

Несколько сел Черновицкой области отключили от газоснабждения в связи с непогодой в регионе. Без газа остались около тысячи потребителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Черновцыгаз".

На данный момент сообщают об отсутствии газа в трех селах Кицманского района: Драченцах, Белой и Стрелецком Куте. Аварийные бригады дежурят на поврежденных участках газопроводов и чинят сеть.

Как сообщил исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, "Черновцыгаз" поддерживают давление в газопроводах с резервного направления.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что из-за непогоды на западе Украины подтоплено более тысячи домов в четырех областях.