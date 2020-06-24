В Черновицкой области из-за непогоды без газа остались несколько сел
Начат ремонт поврежденных участков газопровода
Начат ремонт поврежденных участков газопровода
Несколько сел Черновицкой области отключили от газоснабждения в связи с непогодой в регионе. Без газа остались около тысячи потребителей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Черновцыгаз".
На данный момент сообщают об отсутствии газа в трех селах Кицманского района: Драченцах, Белой и Стрелецком Куте. Аварийные бригады дежурят на поврежденных участках газопроводов и чинят сеть.
Как сообщил исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, "Черновцыгаз" поддерживают давление в газопроводах с резервного направления.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что из-за непогоды на западе Украины подтоплено более тысячи домов в четырех областях.
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