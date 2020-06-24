В Днепре горел многоквартирный жилой дом

Огнем были охвачены 200 квадратных метров

Огнем были охвачены 200 квадратных метров

Фото: ГСЧС

В Самарском районе города Днепр произошел пожар в двухэтажном жилом доме - горели второй этаж и крыша дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что огнем охвачен второй этаж и крыша дома. Пламя мгновенно охватило деревянное перекрытие и помещение второго этажа", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена крыша дома на площади 150 м.кв. Повреждено деревянное перекрытие на площади 50 м.кв. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров

На место пожара направили 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнул очередной пожар.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.