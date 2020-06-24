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24 июня 2020, 13:02 7

В столице ослабили карантин. Что изменится

24 июня 2020, 13:02 7
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Киевляне смогут посещать рестораны, кинотеатры и бассейны
Киевляне смогут посещать рестораны, кинотеатры и бассейны
Фото: из открытых источников
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Киев ослабляет карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, власть выдала распоряжение о возобновлении работы: ресторанов и кафе (без детских комнат), бассейнов (для индивидуальных тренировок), кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Также разрешено проведение культурных и художественных мероприятий до 10 человек.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями", - сказано в сообщении.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в Киеве, ограничения вернут.

Напомним, заведениям общепита Киева разрешили принимать гостей внутри помещений, но остался ряд ограничений.

Также мэр Киева Виталий Кличко официально разрешил купаться на 12 пляжах города.

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