Мэр Киева Кличко отреагировал на скандал с "Аркадой"
Виталий Кличко просит правоохранителей вмешаться в ситуацию с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" перед вкладчиками, которые не могут получить свои квартиры.
Об этом мэр Киева рассказал во время онлайн-брифинга, пишет RegioNews.
Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы дать правовую оценку действий застройщика "Аркада-строительство" относительно инвесторов.
Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - сказал мэр.
Городской голова рассказал, что только в мае текущего года состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам этих встреч, как подчеркнул Кличко, власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.
Однако сам застройщик, по словам Кличко, не выполнил основных условий для продолжения строительства.
Застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах"… не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства", - пояснил мэр.
Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что застройщику ничто не мешает выполнить свои обязательства перед киевлянами по другим жилым комплексам - "Эврике" на проспекте Глушкова и "Патриотике".
29.05.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
Про кількість інфікованих киян У яких лікарнях захворіло найбільше медиків Чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі Про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво" Як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника Вже зараз в прямому ефірі про це та іншеОпубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 29 травня 2020 р.
Напомним, сегодня в центре Киева проходят протесты вкладчиков банка "Аркада", которые по несколько лет не могут получить обещанные квартиры за вложенные деньги.
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