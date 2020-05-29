Мэр Киева Кличко отреагировал на скандал с "Аркадой"

Городской голова просит вмешаться в ситуацию правоохранительные органы

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos

Городской голова просит вмешаться в ситуацию правоохранительные органы

Виталий Кличко просит правоохранителей вмешаться в ситуацию с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" перед вкладчиками, которые не могут получить свои квартиры.

Об этом мэр Киева рассказал во время онлайн-брифинга, пишет RegioNews.

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы дать правовую оценку действий застройщика "Аркада-строительство" относительно инвесторов.

Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", - сказал мэр.

Городской голова рассказал, что только в мае текущего года состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам этих встреч, как подчеркнул Кличко, власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.

Однако сам застройщик, по словам Кличко, не выполнил основных условий для продолжения строительства.

Застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах"… не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства", - пояснил мэр.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что застройщику ничто не мешает выполнить свои обязательства перед киевлянами по другим жилым комплексам - "Эврике" на проспекте Глушкова и "Патриотике".

29.05.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка Про кількість інфікованих киян У яких лікарнях захворіло найбільше медиків Чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі Про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво" Як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника Вже зараз в прямому ефірі про це та інше Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Напомним, сегодня в центре Киева проходят протесты вкладчиков банка "Аркада", которые по несколько лет не могут получить обещанные квартиры за вложенные деньги.