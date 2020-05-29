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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 12:28 24

В центре Киева митингуют вкладчики банка "Аркада"

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29 мая 2020, 12:28 24
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Люди уже несколько лет не могут получить обещанное жилье
Фото: ТСН
Люди уже несколько лет не могут получить обещанное жилье

Более тысячи митингующих угрожают перекрыть Крещатик и поставить палаточный городок рядом с кабинетами чиновников.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Люди возмущены тем, что они вкладывали деньги в квартиры, которые строил банк "Аркада", но в какой-то момент городские власти решили прекратить действие договора аренды с застройщиком.

Изначально митинг проходил возле офиса банка "Аркада", куда люди съехались из разных областей Украины.

Представитель банка вышел к протестующим и рассказал, что компания в первую очередь заинтересована в завершении строительства, но чиновники не хотят идти на контакт и продолжают кормить завтраками, как представителей банка, так и простых людей, которые не могут получить ключи от своих квартир.

После этого толпа переместилась к Офису президента.Главе государства передали письмо с просьбой разобраться в ситуации, а также подали заявление в НАБУ, чтобы те, хоть как-то вмешались в ситуацию.

Далее митингующие направились к зданию КГДА, где они намерены развернуть палаточный городок и перекрыть Крещатик. Колонну митингующих сопровождали их родственники на автомобилях.

Напомним, договор аренды земли с застройщиком был разорван киевскими властями еще в декабре 2018 года. Несмотря на это, застройщик продолжил строить многоэтажки на Осокорках. На данный момент проблема остается нерешенной.

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Киев банки Аркада протесты митинг квартира
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