В центре Киева митингуют вкладчики банка "Аркада"
Более тысячи митингующих угрожают перекрыть Крещатик и поставить палаточный городок рядом с кабинетами чиновников.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Люди возмущены тем, что они вкладывали деньги в квартиры, которые строил банк "Аркада", но в какой-то момент городские власти решили прекратить действие договора аренды с застройщиком.
Изначально митинг проходил возле офиса банка "Аркада", куда люди съехались из разных областей Украины.
Представитель банка вышел к протестующим и рассказал, что компания в первую очередь заинтересована в завершении строительства, но чиновники не хотят идти на контакт и продолжают кормить завтраками, как представителей банка, так и простых людей, которые не могут получить ключи от своих квартир.
После этого толпа переместилась к Офису президента.Главе государства передали письмо с просьбой разобраться в ситуации, а также подали заявление в НАБУ, чтобы те, хоть как-то вмешались в ситуацию.
Далее митингующие направились к зданию КГДА, где они намерены развернуть палаточный городок и перекрыть Крещатик. Колонну митингующих сопровождали их родственники на автомобилях.
Напомним, договор аренды земли с застройщиком был разорван киевскими властями еще в декабре 2018 года. Несмотря на это, застройщик продолжил строить многоэтажки на Осокорках. На данный момент проблема остается нерешенной.
Читайте также: "Музыкальный" протест в Черновцах: рестораторы требовали разрешения работать
В Херсоне требовали отставки руководителей местной прокуратуры и полиции
- 15:07 29 мая На Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина
- 14:58 29 мая Перестрелка в Броварах: полиция задержала еще пятерых участников конфликта
- 14:57 29 мая Украина получит транш от МВФ 6 июня - Шмыгаль
- 14:38 29 мая В Киевской области из-за перестрелки в Броварах ввели план-перехват
- 14:20 29 мая Харьковские коммунальщики приобретут элитный катафалк за пять миллионов
- 14:19 29 мая Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи
- 21:50 28 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу