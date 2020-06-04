Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за запланированных митингов

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам города

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Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам города

В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Организаторы мероприятий анонсировали задействование автотранспорта в проведении акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Одним из анонсированных массовых мероприятий является акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они планируют провести акцию под Кабинетом министром.

Протестующие подготовили плакаты с требованиями обеспечить доступную растаможку автомобилей.



Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в центре Киева митингуют вкладчики банка "Аркада".