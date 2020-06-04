18:22  03 июня
На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
09:41  04 июня
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших
08:21  04 июня
Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь нет
UA | RU
UA | RU
04 июня 2020, 10:02 6

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за запланированных митингов

Читайте також
українською мовою
04 июня 2020, 10:02 6
Читайте також українською мовою
Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам города
Фото: из открытых источников
Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам города

В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности в связи с запланированными акциями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Организаторы мероприятий анонсировали задействование автотранспорта в проведении акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Одним из анонсированных массовых мероприятий является акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они планируют провести акцию под Кабинетом министром.

Протестующие подготовили плакаты с требованиями обеспечить доступную растаможку автомобилей.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в центре Киева митингуют вкладчики банка "Аркада".


Нацгвардия протест митинг полиция авто правоохранители
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 июня 2020, 21:59
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Все досье »