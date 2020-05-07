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07 мая 2020, 14:32 6

Коррупция в КГГА: Кличко хочет расставить точки над "і”

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07 мая 2020, 14:32 6
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Мэр столицы ждет отчета силовиков по делу его зама
Фото: Facebook Кличко - мер
Мэр столицы ждет отчета силовиков по делу его зама

Мэр Киева Виталий Кличко поторопил правоохранителей и потребовал предоставить хоть какую-то информацию по делу его заместителя Николая Поворозника. 

Соответствующее заявление сделал сам городской голова, передает RegioNews.

Кличко утверждает, что, с того момента, как появилась информация о расследовании против его зама, уголовное дело никак не продвинулось. На допрос чиновника не вызывали, официальных заявлений не делали, информацию из СМИ о расследовании тоже никак не прокомментировали.

Городской голова потребовал, чтобы правоохранительные органы дали отчет или же извинились перед Поворозником. Кличко добавил: если окажется, что его подчиненный невиновен, это будет означать спланированную попытку дискредитировать Киевскую городскую государственную администрацию.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что первого заместителя Кличко задержали по подозрению в получении взятки в $125 тысяч. Вскоре чиновника отстранили от дел.


КГГА коррупция СБУ взятка
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