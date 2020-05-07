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07 травня 2020, 14:32 6

Корупція в КМДА: Кличко хоче розставити крапки над "і"

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07 травня 2020, 14:32 6
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Мер столиці чекає звіту силовиків у справі його заступника
Фото: Facebook Кличко - мер
Мер столиці чекає звіту силовиків у справі його заступника

Мер Києва Віталій Кличко поквапив правоохоронців і попросив надати хоч якусь інформацію у справі його заступника Миколи Поворозника.

Відповідну заяву зробив сам міський голова, передає RegioNews.

Кличко стверджує, що, з того моменту, як з'явилася інформація про розслідування проти його заступника, кримінальна справа ніяк не просунулася. На допит чиновника не викликали, офіційних заяв не робили, інформацію зі ЗМІ про розслідування теж ніяк не прокоментували.

Міський голова зажадав, щоб правоохоронні органи дали звіт або ж вибачилися перед Поворозником. Кличко додав: якщо виявиться, що його підлеглий невинний, це буде означати сплановану спробу дискредитувати Київську міську державну адміністрацію.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що першого заступника Кличка затримали за підозрою в отриманні хабара у $125 тисяч. Незабаром чиновника відсторонили від справ.


КМДА корупція СБУ хабар
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