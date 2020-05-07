Экс-глава Налоговой службы заявил об обыске в его квартире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Сергея Верланова.

Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - отметил Верланов.