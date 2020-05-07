20:34  06 мая
Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
10:04  07 мая
Мэр Житомира требует уволить главного санврача области
08:35  07 мая
На Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен
UA | RU
UA | RU
07 мая 2020, 12:24 7

Экс-глава Налоговой службы заявил об обыске в его квартире

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 12:24 7
Читайте також українською мовою
Обыск проводили сотрудники СБУ, официальных комментариев пока не поступило
tax.gov.ua
Обыск проводили сотрудники СБУ, официальных комментариев пока не поступило

Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил, что представители Службы безопасности Украины провели обыски в квартире, в которой он проживает с супругой и дочерью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Сергея Верланова.

Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - отметил Верланов.

Экс-глава службы пообещал информировать общественность о ходе дела.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он занимал эту должность с конца апреля 2019 года.


обыск СБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 21:49
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »