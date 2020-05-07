Экс-глава Налоговой службы заявил об обыске в его квартире
Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил, что представители Службы безопасности Украины провели обыски в квартире, в которой он проживает с супругой и дочерью.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Сергея Верланова.
Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - отметил Верланов.
Экс-глава службы пообещал информировать общественность о ходе дела.
Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он занимал эту должность с конца апреля 2019 года.
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