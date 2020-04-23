Сдавали людей в аренду: в Херсонской области разоблачили рабовладельцев
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.
Злоумышленники сдавали людей в аренду, заставляя бесплатно работать на складах. Организатора и его сообщников задержали.
Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет в течение длительного времени незаконно удерживали около 20 людей и заставляют их бесплатно работать.
"Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не имели постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. За тяжкий труд потерпевшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, которые находились в трудовом рабстве", - говорится в сообщении.
В ходе проведения спецоперации полицейские освободили из трудового рабства 5 граждан, среди которых была одна женщина. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, они помещены в реабилитационный центр для бездомных. По местам жительства фигурантов оперативники провели 6 обысков, изъяты 8 мобильных телефонов и другие вещественные доказательства.
Следователи квалифицировали действия фигурантов по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Двум мужчинам сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд для избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
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