Вспышка COVID-19 в одесском доме престарелых: заболели пятеро

В одесском доме престарелых зафиксировали вспышку COVID 19, есть больные и среди медперсонала

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В одесском доме престарелых зафиксировали вспышку COVID 19, есть больные и среди медперсонала

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews.

По его словам, первый случай заражения зафиксировали 17 апреля. Кроме двух подопечных частного дома престарелых, коронавирусом заболело три медсестры.

По словам Виталия Гончарова, вспышка стала возможной из-за несоблюдения персоналом санитарно-противоэпидемического режима.

Стоит отметить, что всего в Одесской области за минувшие сутки потвердели восемь новых случаев COVID - 19, всего в зафиксировано 169 случаев. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Одессе, Подольском и Беляевском районах.