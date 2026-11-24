Фото: Национальная полиция

В Сафьяновской общине Измаильского района легковушка столкнулась со школьным автобусом, в котором находились 12 детей и трое взрослых

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 ноября около 16:00.

По предварительным данным правоохранителей, 41-летний водитель легкового автомобиля, выезжая задним ходом со двора, столкнулся со школьным автобусом.

В результате ДТП оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. Находившиеся в автобусе дети и взрослые не пострадали.

Водителей обоих автомобилей проверили на состояние алкогольного опьянения. Проверка показала, что они были трезвыми.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. После завершения проверки события предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, ранее в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.