Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в течение 2026 года троих мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против детей. Среди пострадавших — насиловавшая отчим девочка, двое сыновей его сожительницы и 11-летний мальчик, которого взрослый мужчина заманил в так называемую дружбу через интернет

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

Первый приговор был оглашен в апреле 2026 года. Пожизненное заключение получил мужчина, которого признали виновным в развращении и изнасиловании 11-летней падчерицы. По данным прокуратуры, сексуальное насилие в отношении ребенка длилось годами: мужчина начал его развращать, когда девочке было восемь лет, а затем, когда ему исполнилось десять, начал насиловать.

Ребенок не сразу решился рассказать о действиях отчима. Судебное рассмотрение дела длилось около пяти лет, а сторона защиты, по информации прокуратуры, использовала разные способы затягивания процесса.

К моменту оглашения приговора потерпевшая уже была совершеннолетней. Мужчина своей вины не признал и утверждал в суде, что девушка оклеветала его из-за ссор по поводу плохих оценок. Также он говорил о желании возобновить отношения с падчерицей.

В сентябре 2026 года пожизненное лишение свободы получил мужчина, обвиняемый в изнасиловании двух сыновей сожительницы. К моменту совершения преступлений мальчикам было 10 и 14 лет. По данным следствия, насилие длилось несколько лет.

Дети долго никому не рассказывали о происходящем. Впоследствии один из мальчиков с помощью рисунка сообщил о действиях мужчины. Он объяснил, что "дядя делал ему больно". Другой называл происходящее "взрослыми играми, о которых никому нельзя говорить".

Длительное сексуальное насилие нанесло обоим детям серьезные психологические травмы. Осужденный не признал вины и оспаривает приговор.

Третье дело было рассмотрено в ноябре 2026 года. Пожизненное заключение назначили мужчине, познакомившемуся с 11-летним мальчиком в интернете летом 2021 года. Тогда обвиняемому было 31 год.

Муж общался с ребенком через интернет-приложение, где школьники обсуждали компьютерные игры и программирование. Мальчик считал, что переписывается со сверстником или чуть постарше.

Впоследствии во время личных встреч мужчина говорил с ребенком на интимные темы, уверял в своей любви, обещал не обижать, угощал и дарил подарки. Во время встреч в автомобиле он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Ребёнок просил его прекратить, однако мужчина продолжал такие действия. Общение прекратили родители мальчика, когда узнали о взрослом друге сыне.

В ходе судебного разбирательства потерпевший решил свидетельствовать против обвиняемого.

В прокуратуре отметили, что по всем трем делам прокуроры требовали для обвиняемых строжайшего наказания — пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.