Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области: шесть раненых
Днем 29 октября российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате удара ранения получили шесть мужчин в возрасте 44, 60, 64, 64, 68 и 68 лет.
Все пострадавшие госпитализированы со взрывными ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Число погибших увеличилось до 14 человек, еще 14 человек получили ранения.
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