Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате удара ранения получили шесть мужчин в возрасте 44, 60, 64, 64, 68 и 68 лет.

Все пострадавшие госпитализированы со взрывными ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Число погибших увеличилось до 14 человек, еще 14 человек получили ранения.