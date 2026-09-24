Фото: полиция

Российские войска 23 сентября нанесли удары по Сумской громаде с применением управляемых авиабомб и дальнобойного оружия. В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из-за попадания КАБ травмы получили семь мужчин в возрасте 37, 37, 39, 42, 51, 53 и 64 года, а также 25-летняя женщина.

Еще три человека пострадали в результате обстрела с применением дальнобойного оружия – травмированы 48-летняя женщина, 17-летний парень и 69-летняя женщина.

На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и другие профильные службы. Правоохранители документировали последствия атак.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.