Массированная атака дронами: в небе над Украиной находятся десятки "Шахедов"

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Российская армия снова терроризирует мирные города Украины. Из-за новых воздушных угроз в ряде областей объявили воздушную тревогу

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

По их данным, в небе над страной находятся несколько десятков враждебных БпЛА.

Воздушные силы призывают жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях к официальному отбою.

Где фиксируют угрозу

По состоянию на 05:59 Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БПЛА для Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Ровенской областей.

Также сообщалось о движении ударных беспилотников в направлении Черноморска и Лиманки со стороны Черного моря.

В Полтавской области ударные БпЛА фиксировали в районе Лубнов и Зинькова. Беспилотники двигались по западному курсу.

В Киеве также фиксировали ударный БпЛА над городом.

Информация о последствиях атак и работе ПВО может обновляться.

Как известно, в ночь на 24 сентября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи 24 сентября в 00:54. Впоследствии раздалась серия взрывов.

Напомним, 23 сентября в результате ударов российских беспилотников и падения их обломков в Киеве погибли два человека, еще по меньшей мере 36 пострадали. Окончательное количество пострадавших устанавливается.