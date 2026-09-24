Массированная атака дронами: в небе над Украиной находятся десятки "Шахедов"
Российская армия снова терроризирует мирные города Украины. Из-за новых воздушных угроз в ряде областей объявили воздушную тревогу
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.
По их данным, в небе над страной находятся несколько десятков враждебных БпЛА.
Воздушные силы призывают жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях к официальному отбою.
Где фиксируют угрозу
По состоянию на 05:59 Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БПЛА для Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Ровенской областей.
Также сообщалось о движении ударных беспилотников в направлении Черноморска и Лиманки со стороны Черного моря.
В Полтавской области ударные БпЛА фиксировали в районе Лубнов и Зинькова. Беспилотники двигались по западному курсу.
В Киеве также фиксировали ударный БпЛА над городом.
Информация о последствиях атак и работе ПВО может обновляться.
Как известно, в ночь на 24 сентября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи 24 сентября в 00:54. Впоследствии раздалась серия взрывов.
Напомним, 23 сентября в результате ударов российских беспилотников и падения их обломков в Киеве погибли два человека, еще по меньшей мере 36 пострадали. Окончательное количество пострадавших устанавливается.