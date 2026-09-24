У Хмельницькому БпЛА влучив у багатоповерхівку

Фото: Суспільне Хмельницький

Зранку 24 вересня у Хмельницькому внаслідок атаки ударного безпілотника зафіксували влучання у житловий багатоповерховий будинок

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, на місце події виїхали всі необхідні служби.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що в багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі.

Як відомо, в ніч на 24 вересня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Повітряну тривогу в столиці оголосили після півночі 24 вересня о 00:54. Згодом пролунала серія вибухів.

Окрім столиці, окупанти знову тероризують мирні міста України. Через нові повітряні загрози в низці областей оголосили тривогу.