Фото: ГСЧС

В ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на столицу. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Всего в результате атак погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.

В Соломенском районе частично разрушены складские здания, вспыхнул пожар с распространением огня на подвальные помещения. Спасатели ликвидировали пожар. Трое пострадавших госпитализированы.

В Подольском районе из-за попадания на парковке неподалеку роддома сгорели четыре автомобиля – огонь ликвидировали. На месте обнаружили тело погибшего.

По другому адресу спасатели потушили пожар в одноэтажном здании.

В Днепровском районе повреждено трехэтажное административное здание (пожар ликвидировали, обнаружен один пострадавший).

По другому адресу разрушен частный дом, пожар потушили, одного человека спасли. Также повреждены два соседних дома.

На местах работают все необходимые службы.

Напомним, 23 сентября в селе Безруки Харьковской области российский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате удара получили 68-летний мужчина и 52-летняя женщина. Мужчина скончался от полученных травм.