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22 сентября 2026, 18:56

В Тернопольской области водитель легковушки врезался в электроопору

22 сентября 2026, 18:56
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Фото: полиция Тернопольской области
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Недалеко от села Кровинка в Тернопольской области водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

На месте происшествия работали патрульные.

На водителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений или другого имущества.

Правоохранители призывают водителей учитывать изменение погодных условий и состояние дорожного покрытия, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными при управлении автомобилем.

Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками . Погиб один человек, еще два человека пострадали.

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