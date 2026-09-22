В Тернопольской области водитель легковушки врезался в электроопору
Недалеко от села Кровинка в Тернопольской области водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал
Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
На месте происшествия работали патрульные.
На водителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений или другого имущества.
Правоохранители призывают водителей учитывать изменение погодных условий и состояние дорожного покрытия, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными при управлении автомобилем.
Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками . Погиб один человек, еще два человека пострадали.