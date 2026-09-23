1,57 промилле и смертельное ДТП: на Ровенщине полицейского приговорили к 5 годам

Фото: ГБР

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Авария произошла 26 апреля 2025 около 3:00 возле села Рудня Сарненского района.

Находившийся на Ровенщине в командировке полицейский управлял собственным автомобилем, не справился с управлением и врезался в бетонные плиты на обочине.

В салоне находился его коллега, он погиб на месте. Водителя с травмами госпитализировали.

Следствие установило, что перед поездкой мужчины употребляли алкоголь. В крови водителя обнаружили 1,57 промилле алкоголя, что почти в восемь раз превышает допустимую норму.

В ходе расследования полицейский утверждал, что автомобилем управлял погибший коллега. Однако экспертизы и другие доказательства подтвердили, что за рулем находился именно он.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего – по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Прилуках полицейский приговорен к 8 годам за гибель 6-летнего ребенка в ДТП.

10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь по вызову по другому ДТП, совершила наезд на женщину и ее шестилетнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе по улице Вячеслава Чорновила.

В результате аварии ребенок погиб на месте, а его мать с травмами госпитализировали.