На Хмельниччині офіцера піймали на хабарі за переведення військового

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На Хмельниччині судили офіцера. Виявилось, він взяв хабар у розмірі 800 доларів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Заступник командира зенітної ракетної батареї з психологічної підтримки персоналу ракетної бригади запропонував іншому військовому дати йому хабар. За 800 доларів (понад 35 тисяч гривен) він обіцяв вплинути на посадових осіб, щоб перевести чоловіка на службу в іншу військову частину. Офіцер переконав його, що без хабаря це навряд чи станеться.

Проте військовий пішов до правоохоронців, і офіцера скоро викрили. Його затримали після отримання грошей.

На суді офіцер визнав провину. У результаті суд визнав військовослужбовця винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначив йому штраф у розмірі 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 42 500 гривень.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.