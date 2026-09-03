В Прикарпатье за 6 тысяч продавали службу в ТЦК
В Прикарпатье разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Организатором оказался чиновник ТЦК
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, представитель ТЦК предлагал жене мобилизованную "помощь": сделать так, чтобы мужчина служил во рту охраны ТЦК. За эту "услугу" чиновник просил 6500 долларов США.
После передачи средств представителя ТЦК задержали.
Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.
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